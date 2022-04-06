Минобороны заявило о подготовке на Украине новых провокаций по типу Бучи

Украина завершила подготовку новых провокаций с привлечением мирного населения в Конотопе, Тростянце, Бородянке и Катюжанке, они подобны тем, что были в Буче. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны обвинило Киев в срыве обмена военнопленными

По его словам, Украина готовит провокационные материалы о гибели мирного населения, якобы в результате действий армии России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что целью распространения видеозаписи из Бучи является «срыв мирных переговоров и эскалация насилия».

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ФОТО: РИА Новости
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