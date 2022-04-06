Минобороны заявило о подготовке на Украине новых провокаций по типу Бучи
Украина завершила подготовку новых провокаций с привлечением мирного населения в Конотопе, Тростянце, Бородянке и Катюжанке, они подобны тем, что были в Буче. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, Украина готовит провокационные материалы о гибели мирного населения, якобы в результате действий армии России.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что целью распространения видеозаписи из Бучи является «срыв мирных переговоров и эскалация насилия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- В Петербурге выписаны штрафы за сине-жёлтую одежду и стояние на коленях
- Путин рассказал Орбану о переговорах с Украиной
- В России снимают с продажи книги о Гарри Поттере
- СМИ: Дерипаска покидает правление и бюро РСПП
- Полиция Финляндии обвинила лайнеры РФ в нарушении воздушного пространства страны
- Задержанный в Херсоне агент СБУ готовил убийство пророссийского блогера
- СМИ: Орбан пригласил Путина в Венгрию на переговоры с Зеленским
- Венгрия не поддержит расширение антироссийских санкций
- Членство РФ в Совете по правам человека обсудят на Генассамблее ООН 7 апреля
- Рособрнадзор: в этом году на ЕГЭ вопросов по операции на Украине не будет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru