«Возврат сервисного сбора - вовсе не беспрецедентный случай. Компания-продавец билетов берет 10% комиссии, когда у них есть банк-партнер, когда она тратит деньги на контекстную рекламу, делает какие-то акции и тратит деньги на продвижение продажи. Тогда в некоторых случаях удерживают эти 10%. Сейчас же, когда компания, которая проводит концерт, и билетный оператор являются практически одними и теми же людьми, не возвращать деньги – это просто нонсенс. Компания продала билеты и полтора месяца продержала немаленькие деньги у себя. Они же не потратили деньги ни на продвижение, ни на какие-то совместные кэшбэки, ни на акции с банками и так далее. Продать билетов на 3 миллиарда и не вернуть 10% - это отличный бизнес. Это 300 миллионов невозврата денег. Плюс многие люди в таких случаях устают или забывают получать эти деньги. Соответственно, еще где-то 10-20% от этих сумм люди не забирают», - разъяснил глава PMI.

Он также выразил уверенность, что избавление компанией VK от своей доли в «Интикетс» и билетный скандал – это звенья одной цепи. РБК ранее сообщило, что компания VK продала 40% доли в ООО «Интикетс», которая была куплена в мае 2024 года. Отмечается, что эта доля перешла к Татьяне Кондратенко, которой принадлежат еще 60% «Интикетс», она же является учредителем Say Agency. Финкельштейн согласился с мнением, что VK не захотела ассоциироваться у россиян с этим скандалом.

«Абсолютно точно. Конечно, это звенья одной цепи. Если говорить про VK, я уверен, что именно в этом кроется причина. История еще не закончилась. Людям стали выдавать деньги, но это не значит, что все люди получили эти деньги. Этот процесс будет максимально оттягиваться», - подчеркнул глава PMI.

Финкельштейн выразил уверенность, что, если обладатели билетов на эти концерты предъявят досудебные претензии, им вернут и 10-процентную комиссию.

«Сейчас, когда все говорят про Say Agency, вы должны понимать, что учредитель «Интикетс» и учредитель Say Agency – один и тот же человек, Татьяна Кондратенко. Соответственно, любое обращение любое в Роспотребнадзор, в суд, можно просто написать досудебную претензию и, конечно же, все деньги будут возвращаться. Я не понимаю, почему люди должны терять деньги из-за компании, которая не смогла организовать концерт. Требовать возврат комиссии можно абсолютно точно. Это обязанность компании. Когда билетный оператор и организатор концерта — это одни и те же люди, удерживать с людей деньги, мягко говоря, неправильно. Это аффилированная структура и выгодоприобретателем является «Интикетс». Если бы это был просто концерт, билеты продавали бы и «Кассир», и «Яндекс» и другие, а тут всё продали через одну компанию без каких-либо акций. Компания не понесла убытков и, соответственно, обязана вернуть 10-процентный сервисный сбор», - заключил собеседник НСН.