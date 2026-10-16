«300 миллионов невозврата!»: Раскрыта схема с комиссией за билеты на Канье Уэста
Продажа компанией VK доли в компании «Интикетс» связана с нежеланием ассоциироваться со скандалом вокруг возврата денег за билеты на концерты Канье Уэста, сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн.
Билетный сервис «Интикетс» должен вернуть купившим билеты на концерты Канье Уэста и их стоимость, и сервисный сбор, заявил в интервью НСН глава корпорации PMI, владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн.
Покупатели билетов на концерты Канье Уэста ранее жаловались, что компания «Интикетс» не возвращает им 10-процентный сбор при покупке билетов. При этом компания «Кассир.ру» в 2023 году после отмены стадионников группы «Ленинград» в Москве и Санкт-Петербурге вернула зрителям и стоимость билетов, и комиссию. По мнению Финкельштейна, также должны и поступить и в компании «Интикетс».
«Возврат сервисного сбора - вовсе не беспрецедентный случай. Компания-продавец билетов берет 10% комиссии, когда у них есть банк-партнер, когда она тратит деньги на контекстную рекламу, делает какие-то акции и тратит деньги на продвижение продажи. Тогда в некоторых случаях удерживают эти 10%. Сейчас же, когда компания, которая проводит концерт, и билетный оператор являются практически одними и теми же людьми, не возвращать деньги – это просто нонсенс. Компания продала билеты и полтора месяца продержала немаленькие деньги у себя. Они же не потратили деньги ни на продвижение, ни на какие-то совместные кэшбэки, ни на акции с банками и так далее. Продать билетов на 3 миллиарда и не вернуть 10% - это отличный бизнес. Это 300 миллионов невозврата денег. Плюс многие люди в таких случаях устают или забывают получать эти деньги. Соответственно, еще где-то 10-20% от этих сумм люди не забирают», - разъяснил глава PMI.
Он также выразил уверенность, что избавление компанией VK от своей доли в «Интикетс» и билетный скандал – это звенья одной цепи. РБК ранее сообщило, что компания VK продала 40% доли в ООО «Интикетс», которая была куплена в мае 2024 года. Отмечается, что эта доля перешла к Татьяне Кондратенко, которой принадлежат еще 60% «Интикетс», она же является учредителем Say Agency. Финкельштейн согласился с мнением, что VK не захотела ассоциироваться у россиян с этим скандалом.
«Абсолютно точно. Конечно, это звенья одной цепи. Если говорить про VK, я уверен, что именно в этом кроется причина. История еще не закончилась. Людям стали выдавать деньги, но это не значит, что все люди получили эти деньги. Этот процесс будет максимально оттягиваться», - подчеркнул глава PMI.
Финкельштейн выразил уверенность, что, если обладатели билетов на эти концерты предъявят досудебные претензии, им вернут и 10-процентную комиссию.
«Сейчас, когда все говорят про Say Agency, вы должны понимать, что учредитель «Интикетс» и учредитель Say Agency – один и тот же человек, Татьяна Кондратенко. Соответственно, любое обращение любое в Роспотребнадзор, в суд, можно просто написать досудебную претензию и, конечно же, все деньги будут возвращаться. Я не понимаю, почему люди должны терять деньги из-за компании, которая не смогла организовать концерт. Требовать возврат комиссии можно абсолютно точно. Это обязанность компании. Когда билетный оператор и организатор концерта — это одни и те же люди, удерживать с людей деньги, мягко говоря, неправильно. Это аффилированная структура и выгодоприобретателем является «Интикетс». Если бы это был просто концерт, билеты продавали бы и «Кассир», и «Яндекс» и другие, а тут всё продали через одну компанию без каких-либо акций. Компания не понесла убытков и, соответственно, обязана вернуть 10-процентный сервисный сбор», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, учредитель ООО «Интикетс» и ООО «Сэй Эдженси» Татьяна Кондратенко на момент выхода материала не ответила на запрос НСН с просьбой уточнить причины продажи доли VK и перспективы возврата комиссии за билеты на концерты Канье Уэста.
30 сентября концертное агентство Say Agency официально подтвердило отмену анонсированных на 10 и 11 октября концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Возврат зрителям денег за билеты пообещали после 12 октября. При этом глава Say Agency ранее говорила, что за первые дни продаж россияне купили более 100 тысяч билетов на эти концерты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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