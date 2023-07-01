Битва на Антоновском мосту. Военкор Коц оценил масштаб сражения
По мнению военкора Александра Коца, победа ВС РФ в битве за Антоновский мост на херсонском направлении потребовала от России больших ресурсов, чем говорилось ранее.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские артиллеристы нанесли удар по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались высадиться на левом берегу Днепра у Антоновского моста, сообщает РИА Новости.
По его словам, были уничтожены шесть лодок с 30 украинскими солдатами, а также лодка, на которой они пытались эвакуироваться на контролируемый Украиной правый берег реки.
ВСУ «пришлось выбивать Искандерами, выжигать Солнцепеками», пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц 1 июня. По данным Сальдо, как сообщает военкор, ВС РФ вели зачистку с помощью отряда «ШТОРМ», 61-ой бригады морской пехоты, 126-ой бригады береговой обороны, 127-ой бригады резерва и 205-ой мотострелковой бригады.
При этом Александр Коц раскритиковал Сальдо за предыдущие сообщения о якобы вылазках лишь украинской деверсионно-разведовательной группе (ДРГ) к Антоновскому мосту.
«Не очень удачное высказывание, учитывая масштаб операции и наши потери в ходе нее», – подчеркнул военкор, не приводя более конкретных данных.
Коц также сделал репост видео Telegram-канала VosmerkaZ с разрушенным сегментом моста и отметил, что «мы обрушили пролет моста, который устоял после 142 попаданий Хаймарса».
По данным военкора, продолжается зачистка района Дачи на берег, где находятся ВС РФ.
«Но теперь основная проблема - это артиллерия и танки на правом берегу Днепра, которые надо также планомерно выжигать», – сообщает Коц.
Российские силы выбивают остатки украинских десантников из-под Антоновского моста в Херсонской области. Он объяснил, что в связи с разрушением Каховской ГЭС российские войска убрали наблюдательные отряды между берегами, чем воспользовался противник. Сейчас ситуация стабилизируется, заявил начальник штаба полка с позывным Белый, передает РИА Новости.
ВСУ якобы закрепились на левобережье и расширяют позиции в районе поврежденной переправы через Днепр, соединяющей населенные пункты Антоновка и Алешки.
По Антоновскому мосту шла «дорога жизни» на Херсон. При отводе войск в ноябре 2022 года российская сторона взорвала три моста: железнодорожный, Антоновский и на Каховской ГЭС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru