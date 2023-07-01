Битва на Антоновском мосту. Военкор Коц оценил масштаб сражения

По его словам, были уничтожены шесть лодок с 30 украинскими солдатами, а также лодка, на которой они пытались эвакуироваться на контролируемый Украиной правый берег реки.

ВСУ «пришлось выбивать Искандерами, выжигать Солнцепеками», пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц 1 июня. По данным Сальдо, как сообщает военкор, ВС РФ вели зачистку с помощью отряда «ШТОРМ», 61-ой бригады морской пехоты, 126-ой бригады береговой обороны, 127-ой бригады резерва и 205-ой мотострелковой бригады.

При этом Александр Коц раскритиковал Сальдо за предыдущие сообщения о якобы вылазках лишь украинской деверсионно-разведовательной группе (ДРГ) к Антоновскому мосту.