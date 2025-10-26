Путин поручил продолжить спецоперацию по плану Генштаба
26 октября 202513:02
Российские военные должны продолжить спецоперацию согласно плану Генштаба ВС России. Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин на совещании с командующими группировками, задействованными на СВО, и с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
Президент отдельно выделил успехи ВС РФ по окружению группировки ВСУ вблизи Красноармейска и Димитрова, а также поздравил военнослужащих.
Ранее Владимир Путин поручил принять меры для сдачи в плен военных ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
