Путин поручил продолжить спецоперацию по плану Генштаба

Российские военные должны продолжить спецоперацию согласно плану Генштаба ВС России. Об этом заявил лидер РФ Владимир Путин на совещании с командующими группировками, задействованными на СВО, и с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Президент отдельно выделил успехи ВС РФ по окружению группировки ВСУ вблизи Красноармейска и Димитрова, а также поздравил военнослужащих.

Ранее Владимир Путин поручил принять меры для сдачи в плен военных ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

