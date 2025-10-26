Задержан второй подозреваемый в ограблении Лувра
Правоохранители задержали второго подозреваемого в ограблении Лувра. Об этом сообщает Le Figaro.
По данным издания, задержание произошло вечером 25 октября в пригороде Парижа, в департаменте Сена-Сен-Дени. Le Figaro уточняет, что подозреваемый намеревался скрыться в Мали.
В тот же вечер был задержан первый фигурант дела. Французские СМИ сообщают, что его обнаружили в аэропорту Руасси в Париже, где он планировал вылететь в Алжир.
Отследить маршрут бегства преступников через Париж и соседние департаменты полиция смогла с помощью записей с общественных и частных камер видеонаблюдения. В настоящее время ведётся поиск еще двух подозреваемых, которых могут задержать в ближайшие часы.
Чуть позже прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила задержание нескольких человек во Франции по делу об ограблении Лувра.
19 октября из Лувра были похищены девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. По информации Le Figaro, восемь из них стоимостью 88 млн евро до сих пор не найдены. Четверо грабителей проникли в музей со стороны реки Сены, представившись рабочими. Ограбление заняло семь минут. Охранники эвакуировали посетителей и вынудили преступников бежать, когда те пытались поджечь свой грузовик, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Оружие Судного дня»: В РФ завершились испытания «Буревестника»
- Шахназаров предложил заменить «Разговоры о важном» уроками кино
- Гладков: Еще 6 человек пострадали в результате ударов дронов ВСУ по Белгороду
- Рабочая партия Курдистана объявила о выводе сил из Турции
- Гладков: 10 участков затоплены в Белгородской области после удара ВСУ по плотине
- МВД: Более 80 человек задержаны из-за массовой драки в Москве
- Задержан второй подозреваемый в ограблении Лувра
- Гладков: 10 мирных жителей ранены при обстреле ВСУ посёлка в Белгородской области
- Путин поручил продолжить спецоперацию по плану Генштаба
- Под Белгородом в результате атаки ВСУ погиб мужчина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru