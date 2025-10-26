Задержан второй подозреваемый в ограблении Лувра

По данным издания, задержание произошло вечером 25 октября в пригороде Парижа, в департаменте Сена-Сен-Дени. Le Figaro уточняет, что подозреваемый намеревался скрыться в Мали.

В тот же вечер был задержан первый фигурант дела. Французские СМИ сообщают, что его обнаружили в аэропорту Руасси в Париже, где он планировал вылететь в Алжир.

Отследить маршрут бегства преступников через Париж и соседние департаменты полиция смогла с помощью записей с общественных и частных камер видеонаблюдения. В настоящее время ведётся поиск еще двух подозреваемых, которых могут задержать в ближайшие часы.

Чуть позже прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила задержание нескольких человек во Франции по делу об ограблении Лувра.

19 октября из Лувра были похищены девять предметов из коллекции императорских драгоценностей. По информации Le Figaro, восемь из них стоимостью 88 млн евро до сих пор не найдены. Четверо грабителей проникли в музей со стороны реки Сены, представившись рабочими. Ограбление заняло семь минут. Охранники эвакуировали посетителей и вынудили преступников бежать, когда те пытались поджечь свой грузовик, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

