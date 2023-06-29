Сальдо заявил об уничтожении лодок с украинскими солдатами у Антоновского моста
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские артиллеристы нанесли удар по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались высадиться на левом берегу Днепра у Антоновского моста, сообщает РИА Новости.
По его словам, были уничтожены шесть лодок с 30 украинскими солдатами, а также лодка, на которой они пытались эвакуироваться на контролируемый Украиной правый берег реки.
Сальдо добавил, что помимо этого были разбиты находящиеся на правом берегу готовящийся к переправе отряд ВСУ и три артиллерийские позиции.
Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что артиллеристы уничтожили два опорных пункта украинской армии и три миномёта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru