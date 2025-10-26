Гладков: 10 мирных жителей ранены при обстреле ВСУ посёлка в Белгородской области
В результате удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского городского округа Белгородской области пострадали десять мирных жителей, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщила глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его данным, как минимум один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
В результате попадания боеприпаса получили значительные повреждения два частных дома и хозяйственная постройка. Также пострадали остекление и фасад одного из социальных объектов. Информация о последствиях уточняется.
Ране Гладков сообщил, что под Белгородом в результате атаки ВСУ погиб мужчина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
