Гладков: 10 мирных жителей ранены при обстреле ВСУ посёлка в Белгородской области

В результате удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского городского округа Белгородской области пострадали десять мирных жителей, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщила глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Под Белгородом в результате атаки ВСУ погиб мужчина

По его данным, как минимум один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

В результате попадания боеприпаса получили значительные повреждения два частных дома и хозяйственная постройка. Также пострадали остекление и фасад одного из социальных объектов. Информация о последствиях уточняется.

Ране Гладков сообщил, что под Белгородом в результате атаки ВСУ погиб мужчина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
