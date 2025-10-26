Гладков: Еще 6 человек пострадали в результате ударов дронов ВСУ по Белгороду

По информации Гладкова, в Белгороде травмы получили трое: боец подразделения «Орлан», а также мужчина и женщина. Все они доставлены в городскую больницу № 2. В селе Дорогощь Грайворонского округа баротравмы получили трое местных жителей, включая 14-летнего подростка. Взрослых направляют в городскую больницу № 2, а несовершеннолетнего — в детскую областную клиническую больницу, уточнил Гладков.

В результате атак в Белгороде и Белгородском районе повреждены жилые и коммерческие объекты: в двух многоквартирных домах выбиты стёкла, в одном — посечён фасад, в двух частных домах выбиты окна, а в селе Таврово пробита кровля частного дома. В селе Ясные Зори пострадали остекление, балкон и фасад многоквартирного дома. Также осколками повреждены шесть автомобилей, фасады и окна социального и двух коммерческих объектов.

Ранее Гладков сообщил, что 10 мирных жителей ранены при обстреле ВСУ посёлка в Белгородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».