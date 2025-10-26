Под Белгородом в результате атаки ВСУ погиб мужчина
В Белгородской области в селе Илек-Кошары Ракитянского района при атаке БПЛА ВСУ погиб один человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По данным источника, погибшим оказался водитель грузового автомобиля. В момент атаки он получил тяжелые ранения, после чего его доставили в Ракитянскую ЦРБ, но медикам не удалось его спасти.
При этом губернатор сообщил, что еще один мужчина был ранен во время атаки в хуторе Масычево Грайворонского округа. Известно, что у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В момент удара пострадавший находился в легковом автомобиле. Мужчину госпитализировали.
Ранее Вячеслав Гладков рассказал, что в результате удара ВСУ была повреждена плотина Белгородского водохранилища, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru