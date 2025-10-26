Гладков: 10 участков затоплены в Белгородской области после удара ВСУ по плотине

По его словам, обстановка в Шебекинском округе остаётся стабильной, а вода частично затопила лишь немногим более 10 приусадебных участков, при этом жилые дома не пострадали.

Гладков также отметил, что накануне в четырёх населённых пунктах был проведён подомовой обход. 16 человек размещены в пунктах временного размещения (ПВР) в Шебекино и Белгороде, остальные жители уехали к родственникам.

Накануне Гладков сообщил о повреждении плотины Белгородского водохранилища из-за удара ВСУ. По его словам, повторный удар может привести к разрушению плотины, что создаст риск подтопления территории, где проживают около тысячи человек. Жителям предложили эвакуироваться в пункты временного размещения.

Ранее Гладков сообщил, что 10 мирных жителей ранены при обстреле ВСУ посёлка Маслова Пристань в Белгородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».