Гладков: 10 участков затоплены в Белгородской области после удара ВСУ по плотине
Более десяти частных участков оказались затоплены после повреждения плотины Белгородского водохранилища в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, обстановка в Шебекинском округе остаётся стабильной, а вода частично затопила лишь немногим более 10 приусадебных участков, при этом жилые дома не пострадали.
Гладков также отметил, что накануне в четырёх населённых пунктах был проведён подомовой обход. 16 человек размещены в пунктах временного размещения (ПВР) в Шебекино и Белгороде, остальные жители уехали к родственникам.
Накануне Гладков сообщил о повреждении плотины Белгородского водохранилища из-за удара ВСУ. По его словам, повторный удар может привести к разрушению плотины, что создаст риск подтопления территории, где проживают около тысячи человек. Жителям предложили эвакуироваться в пункты временного размещения.
Ранее Гладков сообщил, что 10 мирных жителей ранены при обстреле ВСУ посёлка Маслова Пристань в Белгородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
