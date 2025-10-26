Рабочая партия Курдистана объявила о выводе сил из Турции

В РПК сообщили, что решение было принято при поддержке лидера партии Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в Турции. Как передает Reuters, заявление было зачитано в иракском регионе Кандиль, где расположены базы боевиков. По мнению партии, присутствие вооружённых групп на турецкой территории может спровоцировать конфликты и напряжённость. РПК подчеркнула, что этот шаг направлен на установление свободной, демократической и братской жизни.

Представитель турецкой ПСР Омер Челик в свою очередь отметил, что решение РПК о выводе сил из Турции и объявление о новых мерах по разоружению свидетельствуют о прогрессе в реализации плана по созданию «Турции без террора». Он добавил, что эти шаги способствуют достижению ключевой цели по устранению террористических элементов с территории страны.

В мае на съезде РПК было принято решение о самороспуске и прекращении почти полувекового вооружённого противостояния с турецкими властями. В феврале 2025 года Абдулла Оджалан призвал все структуры организации сложить оружие и завершить конфликт. Первая группа боевиков сдала оружие 11 июля в иракском Курдистане, а власти Турции рассчитывают завершить процесс разоружения к концу 2025 года. РПК также обратилась к турецким властям с просьбой позволить Оджалану, находящемуся в заключении, лично руководить этим процессом. По данным турецкой газеты Sabah, Турция разрешит вернуться в страну около 2 тысячам боевиков РПК, а высшее руководство сможет выехать в ЮАР и некоторые западные страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».