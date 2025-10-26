МВД: Более 80 человек задержаны из-за массовой драки в Москве

Более 80 человек доставлены в полицию после массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» в московской Коммунарке. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Полицейские задержали 40 человек из-за массовой драки в Москве

По данным Волк, установлена причастность 19 задержанных к совершению правонарушения по статье «Хулиганство». В отношении двоих из них, ранее получивших российское гражданство, рассматривается вопрос о его лишении.

На 65 участников конфликта составлены административные протоколы по различным статьям КоАП РФ. Также решается вопрос о выдворении ряда лиц из России.

Утром 25 октября рабочие вооружились палками и устроили драку на глазах у местных жителей. Многие участники конфликта бросали камни и разбивали окна на первых этажах домов. В результате пострадали три человека. Позже стало известно о задержании 40 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Помощник министра внутренних дел РФ ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДракаМоскваРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры