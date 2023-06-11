Экс-офицер НАТО заявил о высокой готовности российской армии к контрнаступлению ВСУ
Первые дни контрнаступления украинской армии говорят о том, что войска России оказались к нему готовы, сообщил Sandboxx бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.
С прошлого лета Россия создала на подконтрольных ей территориях «одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории». Она включает в себя противотанковые сооружения, доты, различные заграждения, позиции артиллерии и минные поля.
Без господства в воздухе украинские военные вынуждены рисковать в открытом поле. Как отметил эксперт, украинские солдаты имеют дело с хорошо подготовленной российской армией.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru