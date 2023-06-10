Зеленский заявил о наступлении ВСУ
10 июня 202317:45
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории страны ведутся контрнаступательные действия. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве.
Украинский лидер отказался говорить, на какой стадии находятся наступательные действия. По его словам, их все ощутят.
Также Зеленский призвал не доверять телеграм-каналам.
Накануне российское Минобороны сообщило, что украинская армия в районах попыток наступления потеряла девять танков, из которых четыре Leopard, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru