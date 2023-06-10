Зеленский заявил о наступлении ВСУ

Украинский лидер отказался говорить, на какой стадии находятся наступательные действия. По его словам, их все ощутят.

Также Зеленский призвал не доверять телеграм-каналам.

Накануне российское Минобороны сообщило, что украинская армия в районах попыток наступления потеряла девять танков, из которых четыре Leopard, передает «Радиоточка НСН».

