Белоусов назвал комплектование ВС РФ первостепенной задачей

При этом он отметил, что речь не идёт о мобилизации.

«Конечно, все самые насущные текущие вопросы связаны с СВО... Прежде всего, речь идёт о вопросах, связанных с оснащением группировки», — добавил кандидат.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизация - это «пройденный этап», поэтому ничего подобного в мае не будет «ни при каких условиях», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».