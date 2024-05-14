Белоусов назвал комплектование ВС РФ первостепенной задачей
Первостепенной задачей Минобороны РФ является комплектование Вооружённых сил страны. Как сообщает РИА Новости, с таким заявлением выступил кандидат на пост главы военного ведомства Андрей Белоусов.
При этом он отметил, что речь не идёт о мобилизации.
«Конечно, все самые насущные текущие вопросы связаны с СВО... Прежде всего, речь идёт о вопросах, связанных с оснащением группировки», — добавил кандидат.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизация - это «пройденный этап», поэтому ничего подобного в мае не будет «ни при каких условиях», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru