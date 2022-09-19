Песков не стал комментировать предложение Кадырова о «самомобилизации»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение главы Чечни Рамзана Кадырова об объявлении «самомобилизации» должно комментировать министерство обороны, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что эту инициативу должны оценивать военные профессионалы.
«Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать министерство обороны», - заключил представитель Кремля.
Ранее Кадыров заявил, что регионы не должны «отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине», а объявить «самомобилизацию» и «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+49 488 / сут.
Умерли
386 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+38 595 / сут.
- Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета
- Пушилин: пресечена попытка прорыва ВСУ в город Кременная
- Мэр Донецка заявил о 13 погибших в результате обстрела ВСУ
- Песков не стал комментировать предложение Кадырова о «самомобилизации»
- В Кремле опровергли переход Кудрина в «Яндекс»
- Политолог объяснил цель визита Пелоси в Армению
- «Тот же сценарий, что в Буче»: Песков назвал враньем новые утверждения о «преступлениях» РФ
- Глава РАН снял свою кандидатуру на выборах главы Академии наук
- В ЛНР сотрудника ОБСЕ приговорили к 13 годам заключения за госизмену
- Песков: Любые претензии на территорию России получат должный ответ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru