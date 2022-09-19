Песков не стал комментировать предложение Кадырова о «самомобилизации»

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что эту инициативу должны оценивать военные профессионалы.

«Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать министерство обороны», - заключил представитель Кремля.

Ранее Кадыров заявил, что регионы не должны «отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине», а объявить «самомобилизацию» и «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев», сообщает RT.

