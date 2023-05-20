СМИ: российские бойцы вышли на «финишную прямую» в боях за Артемовск

Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли на дорогу, которая является «финишной прямой» в освобождении Артемовска, сообщил боец подразделения РИА Новости.

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По его словам, дорога, о которой идет речь, ведет к селу Ивановское, находящемуся под контролем украинских сил. Боец уточнил, что под контролем ВСУ остается менее километра территории Артемовска.

Накануне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о ежедневных попытках украинской армии прорвать оборону российских войск.

Ранее сообщалось, что российские силы полностью заняли укрепленный район «Домино» в Артемовске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияЧВК "Вагнер"

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