СМИ: российские бойцы вышли на «финишную прямую» в боях за Артемовск

По его словам, дорога, о которой идет речь, ведет к селу Ивановское, находящемуся под контролем украинских сил. Боец уточнил, что под контролем ВСУ остается менее километра территории Артемовска.

Накануне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о ежедневных попытках украинской армии прорвать оборону российских войск.

Ранее сообщалось, что российские силы полностью заняли укрепленный район «Домино» в Артемовске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

