Местный житель заявил, что ВСУ подожгли многоэтажку с людьми в Артемовске

Ранее мужчина сообщил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» вывели местных жителей, прятавшихся в подвале, напоминает телеканал «360». Военные подорвали бетонную стену, противоположную входу, у которого ВСУ заложили мину. За два-три дня до прихода бойцов «Вагнера» украинские солдаты «подпалили» здание.

«Все подъезды с первого по пятый этаж — все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли, не выпускали», — поделился Корнеев.

По словам мужчины, ВСУ также стреляли в граждан, если те пытались подняться наверх, пишет «Свободная пресса».

