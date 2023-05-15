Местный житель заявил, что ВСУ подожгли многоэтажку с людьми в Артемовске
Отступающие украинские военные подожгли многоэтажный дом с жильцами в Артемовске. Об этом рассказал эвакуированный житель города Олег Корнеев в беседе с РИА Новости.
Ранее мужчина сообщил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» вывели местных жителей, прятавшихся в подвале, напоминает телеканал «360». Военные подорвали бетонную стену, противоположную входу, у которого ВСУ заложили мину. За два-три дня до прихода бойцов «Вагнера» украинские солдаты «подпалили» здание.
«Все подъезды с первого по пятый этаж — все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли, не выпускали», — поделился Корнеев.
По словам мужчины, ВСУ также стреляли в граждан, если те пытались подняться наверх, пишет «Свободная пресса».
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