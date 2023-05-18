«Упритесь, как можете!»: Пригожин попросил Минобороны удержать фланги под Артемовском
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова принять меры, чтобы подразделения ВС РФ удержали фланги в Артемовске (Бахмуте) хотя бы «еще несколько дней».
«К сожалению, подразделения МО РФ отошли до 570 метров на севере от Бахмута, оголяя наши фланги. Обращаюсь к руководству Минобороны публично, потому что письма мои не читают. Пожалуйста, не отдавайте фланги, не отдавайте населенный пункт Сакко и Ванцетти. Еще несколько дней упритесь, как можете, сделайте всё от вас зависящее, чтобы фланги не сыпались», - распространила аудиокомментарий Пригожина его пресс-служба.
Пригожин на днях показал на карте, что в Артемовске его бойцам остается отбить ВСУ небольшой участок с несколькими многоэтажными домами. Фланги, между тем, должны удерживать бойцы ВДВ.
17 мая Минобороны РФ в своей ежедневной сводке отметило, что подразделения «Южной» группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов. «Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка Донецкой народной республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ», - говорили в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru