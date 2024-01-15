«Заведите кота!»: Психиатр раскрыла секрет избавления от зимней депрессии

Третий понедельник января признан самым депрессивным днем года. Понятие Blue Monday появилось в 2005 году и принадлежит британскому психологу Клиффу Арналу. Он вывел факторы, предрасполагающие к меланхолии: пасмурная погода и недостаток солнечного света, необходимость экономить после крупных праздников, а то и накопленные долги, контраст между веселым периодом каникул и возобновлением работы в начале года и осознание, что планы на предыдущий год исполнить не удалось. Александрова Бархатова усомнилась в корректности понятия самого депрессивного дня.



«Грустный понедельник случается не только в январе, но и феврале, и в марте, и в ноябре. Уменьшение светового дня, безусловно, влияет на психическое здоровье граждан, но это не значит, что можно выделять какой-то один «депрессивный понедельник». Не стоит забывать, что все зависит от обстоятельств: кто как провел новогодние каникулы, кто как впечатлился тем, что было исполнено, что не было. Это все исключительно субъективно», - сказала собеседница НСН.