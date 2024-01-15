«Заведите кота!»: Психиатр раскрыла секрет избавления от зимней депрессии
Врач-психиатр высшей категории Александрова Бархатова заявила НСН, что кот может помочь избавиться от депрессии.
Главный научный сотрудник Научного Центра психического здоровья Минобрнауки, доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александрова Бархатова в эфире НСН дала советы, как справиться с постпраздничной депрессией.
Третий понедельник января признан самым депрессивным днем года. Понятие Blue Monday появилось в 2005 году и принадлежит британскому психологу Клиффу Арналу. Он вывел факторы, предрасполагающие к меланхолии: пасмурная погода и недостаток солнечного света, необходимость экономить после крупных праздников, а то и накопленные долги, контраст между веселым периодом каникул и возобновлением работы в начале года и осознание, что планы на предыдущий год исполнить не удалось. Александрова Бархатова усомнилась в корректности понятия самого депрессивного дня.
«Грустный понедельник случается не только в январе, но и феврале, и в марте, и в ноябре. Уменьшение светового дня, безусловно, влияет на психическое здоровье граждан, но это не значит, что можно выделять какой-то один «депрессивный понедельник». Не стоит забывать, что все зависит от обстоятельств: кто как провел новогодние каникулы, кто как впечатлился тем, что было исполнено, что не было. Это все исключительно субъективно», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, чтобы победить депрессию, нужно везде искать хорошее, не сдаваться и не злоупотреблять с алкоголем.
«Замечательное правило, которое исполнило бы все ваши желания – просто выглянуть в окно, посмотреть и понять, что если даже вам кажется, что вам так трудно, сложно, а жизнь повернулась к вам спиной, кому-то может быть гораздо хуже и сложнее, чем вам. Нужно искать хорошее в том, что даже кажется плохим, нужно искать перспективу в будущем. Также нужно ставить себе достижимые маячки, например, обзавестись хорошим другом в лице кота. Нельзя лежать, мало выходить на улицу, употреблять алкоголь и вести себя крайне пассивно, формируя негативные планы», - заключила специалист.
Ранее Бархатова рассказала НСН, что после коронавируса возникает астения и депрессия, и объяснила, почему это нормально для инфекционных заболеваний.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине признали преимущество российских планирующих авиабомб
- В Череповце рысь пробралась на территорию детского сада
- Глава Минобороны Великобритании назвал 2024 год решающим для Украины
- Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище
- На российский рынок поставили отечественный аналог «Оземпика»
- Рэпер Vacio обвинил экс-солистку «Блестящих» в скандале с «голой вечеринкой»
- «Кадры хорошие»: Глава Забайкальского края о назначении военкома из мемов
- В Мытищах загорелся склад с запчастями для автомобилей
- Минздрав РФ разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша
- Окаменелости нового вида тираннозавров нашли в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru