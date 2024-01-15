«Заведите кота!»: Психиатр раскрыла секрет избавления от зимней депрессии

Врач-психиатр высшей категории Александрова Бархатова заявила НСН, что кот может помочь избавиться от депрессии.

Главный научный сотрудник Научного Центра психического здоровья Минобрнауки, доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александрова Бархатова в эфире НСН дала советы, как справиться с постпраздничной депрессией.

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Третий понедельник января признан самым депрессивным днем года. Понятие Blue Monday появилось в 2005 году и принадлежит британскому психологу Клиффу Арналу. Он вывел факторы, предрасполагающие к меланхолии: пасмурная погода и недостаток солнечного света, необходимость экономить после крупных праздников, а то и накопленные долги, контраст между веселым периодом каникул и возобновлением работы в начале года и осознание, что планы на предыдущий год исполнить не удалось. Александрова Бархатова усомнилась в корректности понятия самого депрессивного дня.

«Грустный понедельник случается не только в январе, но и феврале, и в марте, и в ноябре. Уменьшение светового дня, безусловно, влияет на психическое здоровье граждан, но это не значит, что можно выделять какой-то один «депрессивный понедельник». Не стоит забывать, что все зависит от обстоятельств: кто как провел новогодние каникулы, кто как впечатлился тем, что было исполнено, что не было. Это все исключительно субъективно», - сказала собеседница НСН.

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По ее словам, чтобы победить депрессию, нужно везде искать хорошее, не сдаваться и не злоупотреблять с алкоголем.

«Замечательное правило, которое исполнило бы все ваши желания – просто выглянуть в окно, посмотреть и понять, что если даже вам кажется, что вам так трудно, сложно, а жизнь повернулась к вам спиной, кому-то может быть гораздо хуже и сложнее, чем вам. Нужно искать хорошее в том, что даже кажется плохим, нужно искать перспективу в будущем. Также нужно ставить себе достижимые маячки, например, обзавестись хорошим другом в лице кота. Нельзя лежать, мало выходить на улицу, употреблять алкоголь и вести себя крайне пассивно, формируя негативные планы», - заключила специалист.

Ранее Бархатова рассказала НСН, что после коронавируса возникает астения и депрессия, и объяснила, почему это нормально для инфекционных заболеваний.

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ФОТО: РИА Новости
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