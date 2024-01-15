«Много латентных!»: Нарколог усомнился в росте числа алкоголиков в России

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на сборник Росстата «Здравоохранение в России-2023», опубликованный в конце декабря, сообщил, что в России начало расти число людей с алкогольной зависимостью. Так, с 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 до 53 тысяч человек, однако в 2022 году врачи выявили 54,2 тысячи таких пациентов. Ковтун затруднился назвать причины роста числа людей, страдающих алкоголизмом.

«Для меня эта информация была некоторой новостью. Действительно, из года в год снижалась заболеваемость при росте числа ремиссий болеющих. С чем связан нынешний рост, сказать трудно. Надо смотреть, что и как считали. Имеет место большая латентность, очень многие обращаются в частные медицинские организации, боясь учета и ограничений в правах. Например, я работаю в частном медицинском учреждении и могу сказать, что за помощью обращаются не чаще, чем в предыдущие годы. После более внимательного изучения данных Росстата может возникнуть ясность, с чем это связано», — сказал Ковтун.

По мнению собеседника НСН, государство предпринимает достаточные меры для борьбы с алкоголизмом.

«Законодатели ежегодно привносят что-то новое: ограничивают возраст потребителей алкоголя, время и место продажи алкогольных напитков, увеличивают акцизы. Все это приносит положительные плоды. Отмечу, что нужно рассчитывать не только на государство, но и на себя. Что же касается окружения, чаще всего человек волен выбирать его себе сам», — подытожил он.

Ранее в Роскачестве рекомендовали не употреблять алкоголь на пустой желудок и не смешивать спиртные напитки, чтобы не страдать от похмелья.

