Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы
Российский баскетболист Даниил Касаткин был выпущен из французской тюрьмы. Как пишет RT, об этом заявил адвокат Фредерик Бело.
По его словам, французский суд Франции одобрил решение об экстрадиции спортсмена в США, однако премьер-министр отказался его подписывать.
«Даниил вышел на свободу, его посадили на самолёт, и он уже приземлился в Москве», — добавил юрист.
Касаткин был задержан во Франции летом 2025 года. Спортсмена подозревали в участии в деятельности хакерской группы, атаковавшей примерно 900 организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
