Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы

По его словам, французский суд Франции одобрил решение об экстрадиции спортсмена в США, однако премьер-министр отказался его подписывать.

«Даниил вышел на свободу, его посадили на самолёт, и он уже приземлился в Москве», — добавил юрист.

Касаткин был задержан во Франции летом 2025 года. Спортсмена подозревали в участии в деятельности хакерской группы, атаковавшей примерно 900 организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

