«Тревога усиливается». Психиатр оценила влияние COVID на неуравновешенных людей

Специфической психической патологии, связанной с COVID-19, не существует. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила главный научный сотрудник Научного Центра психического здоровья Минобрнауки, доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александрова Бархатова.

«Все, к чему приводит коронавирус в плане последствий, если есть какая-то психическая уязвимость у человека, — это склонность к тревоге, к драматизации, у таких людей вся эта симптоматика становится более актуальной, что логично. Будь то COVID-19, пандемия, войны, катастрофы, какая угодно причина. Единственное, что может провоцировать коронавирус, как и любое инфекционное заболевание, протекающее с высокой температурой, — это просто постинфекционный синдром: астения, небольшая депрессия, физическая и психическая утомляемость, нарушение когнитивной функции в виде интеллектуального истощения. Это неспецифическое состояние, которое может быть и после менингита, энцефалита, COVID-19», — сказала специалист, комментируя заявление британских и американских ученых о том, что каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения.

«Какой-то специфической психической патологии, связанной с ковидной инфекцией, нет», — добавила Бархатова.

По ее словам, исследование, опубликованное в научном журнале Lancet Psychiatry, «не вполне объективно».

Психиатр рассказала, что во время пандемии ей приходилось сталкиваться с пациентами, которые рассказывали о тревожных расстройствах, но, как правило, это было связано с изменениями социальных условий и неопределенностью.

«Это было связано с нагнетанием общего ажиотажа по поводу пандемии, в том числе и СМИ, малым знанием об инфекции, о ее течении и последствиях. Слово «летальный» стало произноситься крайне часто в сопряжении с коронавирусом, плюс особые условия, к которым население не привыкло. Это та социальная изоляция, которая была директивно навязана, и ее невозможно было избежать. Далеко не каждая личность комфортно пребывает в таких условиях. Очень многие по этому поводу давали срыв именно из-за изменения социальных условий», — подчеркнула Бархатова.