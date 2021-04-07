«Тревога усиливается». Психиатр оценила влияние COVID на неуравновешенных людей
Главный научный сотрудник Научного Центра психического здоровья Минобрнауки рассказала НСН, почему после коронавируса возникает астения и депрессия, и почему это нормально для инфекционных заболеваний.
Специфической психической патологии, связанной с COVID-19, не существует. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила главный научный сотрудник Научного Центра психического здоровья Минобрнауки, доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Александрова Бархатова.
«Все, к чему приводит коронавирус в плане последствий, если есть какая-то психическая уязвимость у человека, — это склонность к тревоге, к драматизации, у таких людей вся эта симптоматика становится более актуальной, что логично. Будь то COVID-19, пандемия, войны, катастрофы, какая угодно причина. Единственное, что может провоцировать коронавирус, как и любое инфекционное заболевание, протекающее с высокой температурой, — это просто постинфекционный синдром: астения, небольшая депрессия, физическая и психическая утомляемость, нарушение когнитивной функции в виде интеллектуального истощения. Это неспецифическое состояние, которое может быть и после менингита, энцефалита, COVID-19», — сказала специалист, комментируя заявление британских и американских ученых о том, что каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения.
«Какой-то специфической психической патологии, связанной с ковидной инфекцией, нет», — добавила Бархатова.
По ее словам, исследование, опубликованное в научном журнале Lancet Psychiatry, «не вполне объективно».
Психиатр рассказала, что во время пандемии ей приходилось сталкиваться с пациентами, которые рассказывали о тревожных расстройствах, но, как правило, это было связано с изменениями социальных условий и неопределенностью.
«Это было связано с нагнетанием общего ажиотажа по поводу пандемии, в том числе и СМИ, малым знанием об инфекции, о ее течении и последствиях. Слово «летальный» стало произноситься крайне часто в сопряжении с коронавирусом, плюс особые условия, к которым население не привыкло. Это та социальная изоляция, которая была директивно навязана, и ее невозможно было избежать. Далеко не каждая личность комфортно пребывает в таких условиях. Очень многие по этому поводу давали срыв именно из-за изменения социальных условий», — подчеркнула Бархатова.
При этом многие, столкнувшиеся с коронавирусом, смогли сами справиться с возникшими психическими проблемами.
«Помог в этом поиск альтернативной задачи, альтернативные увлечения, интерактивное обучение. Очень многие с относительно гармонично находили какие-то варианты и до сих пор считают, что это было комфортное существование», — добавила психиатр.
Между тем, в статье Lancet Psychiatry говорится, что среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%. Наиболее распространенными были тревожное расстройство и аффективное расстройство.
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