МИД РФ: Западные базы на Украине станут законными целями для ударов

По её словам, «стержневым элементом» документа является размещение на украинской территории «многонациональных сил». В этой связи Москва предупреждает, что размещение на Украине воинских подразделений и любой военной инфраструктуры будет квалифицироваться «как иностранная интервенция» и угроза России.

«Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил РФ», - заключила дипломат.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вопрос об отправке британских войск на Украину будет вынесен на голосование в парламенте страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

