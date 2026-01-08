МИД РФ: Западные базы на Украине станут законными целями для ударов

Подписанная так называемой «коалицией желающих» декларация о гарантиях безопасности для Украины крайне далека от мирного урегулирования. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мелони подтвердила, что Италия не намерена отправлять войска на Украину

По её словам, «стержневым элементом» документа является размещение на украинской территории «многонациональных сил». В этой связи Москва предупреждает, что размещение на Украине воинских подразделений и любой военной инфраструктуры будет квалифицироваться «как иностранная интервенция» и угроза России.

«Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил РФ», - заключила дипломат.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вопрос об отправке британских войск на Украину будет вынесен на голосование в парламенте страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: МИД России
