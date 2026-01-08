МИД РФ: Западные базы на Украине станут законными целями для ударов
Подписанная так называемой «коалицией желающих» декларация о гарантиях безопасности для Украины крайне далека от мирного урегулирования. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, «стержневым элементом» документа является размещение на украинской территории «многонациональных сил». В этой связи Москва предупреждает, что размещение на Украине воинских подразделений и любой военной инфраструктуры будет квалифицироваться «как иностранная интервенция» и угроза России.
«Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил РФ», - заключила дипломат.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вопрос об отправке британских войск на Украину будет вынесен на голосование в парламенте страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России начала действовать единая ставка НДФЛ для иноагентов
- Российского баскетболиста Касаткина отпустили из французской тюрьмы
- В Швейцарии призвали объявить Трампа персоной нон грата
- Колокольников против ДиКаприо: Гильдия киноактеров США объявила номинантов-2025
- МИД РФ: Западные базы на Украине станут законными целями для ударов
- Сборы фильма «Чебурашка 2» превысили 4 млрд рублей
- МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с захватом танкера «Маринера»
- СМИ: Беспилотник атаковал очередной нефтяной танкер у берегов Турции
- Пять человек пострадали при столкновении электробуса и трамвая в Москве
- В Венгрии назвали несостоятельным украинский «мирный план» из 20 пунктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru