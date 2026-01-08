В России начала действовать единая ставка НДФЛ для иноагентов
8 января 202616:11
В России начала действовать единая ставка налога на доходы физлиц (НДФЛ) для иноагентов в размере 30%. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
Как указал спикер Госдумы Вячеслав Володин, предавшие страну «будут платить в бюджет государства налоги в большем размере».
Согласно закону, который вступил в силу с 1 января, иноагенты также были лишены ряда налоговых льгот.
Ранее Володин заявил, что пенсиии россиянам, которые признаны в РФ иноагентами и проживают за пределами страны, следует перечислять на спечсчета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
