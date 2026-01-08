В Швейцарии призвали объявить Трампа персоной нон грата

Она пояснила, что её призыв связан с операцией США в Венесуэле, которая, по её словам, нарушает нормы международного права.

Маццоне также отметила, что Трампа необходимо официально исключить из списка участников Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Неприемлемо расстилать красный ковёр тому, кто ведёт себя как пират, крадет нефть другой страны и нарушает её территориальную целостность», - заключила политик.

Ранее в конгрессе США призвали обсудить импичмент Трампа из-за Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».