В Швейцарии призвали объявить Трампа персоной нон грата
Американского лидера Дональда Трампа следует объявить персоной нон грата в Швейцарии. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделала президент партии «Зеленые» в стране Лиза Маццоне.
Она пояснила, что её призыв связан с операцией США в Венесуэле, которая, по её словам, нарушает нормы международного права.
Маццоне также отметила, что Трампа необходимо официально исключить из списка участников Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
«Неприемлемо расстилать красный ковёр тому, кто ведёт себя как пират, крадет нефть другой страны и нарушает её территориальную целостность», - заключила политик.
Ранее в конгрессе США призвали обсудить импичмент Трампа из-за Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
