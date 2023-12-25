Психолог назвала главные признаки тревожного расстройства

Специалисты не всегда могут определить развитие одно из наиболее часто встречающихся психических расстройств - тревожного расстройства. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказала клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Жанна Улогова.

Она отметила, что ТР может возникнуть у людей разного возраста, а также независимо от пола и семейного или социального положения. По словам Улоговой, в мышлении тревожного человека нередко преобладают темы опасности либо гипотетические угрозы. Например, любой непонятный симптом воспринимается как признак неизбежной катастрофы.

Такой настрой провоцирует развитие вегетативной симптоматики, которая проявляется в головокружении, учащенных пульсе и сердцебиении. Также отмечаются нехватка воздуха, тремор, слабость, могут настигать волны жара и озноба. Кроме того, у такого пациента могут возникать нарушения сна, навязчивые мысли, суетливость, боли в разных частях тела, расстройства желудочно-кишечного тракта.