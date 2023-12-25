Психолог назвала главные признаки тревожного расстройства
Специалисты не всегда могут определить развитие одно из наиболее часто встречающихся психических расстройств - тревожного расстройства. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказала клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Жанна Улогова.
Она отметила, что ТР может возникнуть у людей разного возраста, а также независимо от пола и семейного или социального положения. По словам Улоговой, в мышлении тревожного человека нередко преобладают темы опасности либо гипотетические угрозы. Например, любой непонятный симптом воспринимается как признак неизбежной катастрофы.
Такой настрой провоцирует развитие вегетативной симптоматики, которая проявляется в головокружении, учащенных пульсе и сердцебиении. Также отмечаются нехватка воздуха, тремор, слабость, могут настигать волны жара и озноба. Кроме того, у такого пациента могут возникать нарушения сна, навязчивые мысли, суетливость, боли в разных частях тела, расстройства желудочно-кишечного тракта.
Психолог назвала три фактора, которые могут стать причиной тревожного расстройства: биологические (генетика, гормональные изменений); социальные (образ жизни, внешние фактора); психологические (когнитивные искажения, убеждения). Причём, по словам Жанны Улоговой, все виды тревожных расстройств характеризуются похожими симптомами, которые состоят из пяти основных групп-признаков.
Для купирования тревожности применяется фармакотерапия. Однако, главное — не принимать лекарства бесконтрольно и не заниматься самолечением, предупредила эксперт.
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