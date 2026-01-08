Россиянам объяснили, как правильно проветривать квартиру зимой
Выбирая частоту и способ проветривания квартиры зимой следует учитывать место проживания, состояние вентиляции и влажность воздуха. Об этом RT рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
Она отметила, что если дом находится рядом с дорогой, где много пыли и грязи, то проветривать помещение следует пореже.
По словам Ярцевой, при плохой вентиляции рекомендуется открывать окна несколько раз в день на 10—15 минут, а при хорошей достаточно микропроветривания.
«Просто на режим небольшого проветривания окна ставить, буквально маленькая щель», — указала эксперт.
Врач добавила, что если в доме есть больные люди, то проветривание необходимо для снижения концентрации вируса в помещении.
Ранее аллерголог-иммунолог Soft Medical Center Селма Аршба рекомендовала ежедневно проветривать помещения и поддерживать влажность воздуха на уровне 40-50%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
