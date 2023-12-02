«Запретить нельзя разрешить»: Энергетики могут убить и спасти жизнь
Маркировка энергетических напитков призвана сообщать потребителю об их опасности. В России идут дискуссии о вреде энергетиков.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о поддержке законопроекта, предусматривающего обязательную маркировку энергетических напитков контрастными надписями. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
В опросе приняли участие уже более 7,5 тысячи человек. Большинство голосовавших — 83% — поддержали инициативу, еще 6% высказались против, при этом 11% пользователей выбрали вариант «все равно».
Ранее в Госдуму внесли проект об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде. Потребительская тара напитков должна маркироваться контрастной предупредительной надписью «Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит Вашему здоровью».
Маркировка о вреде не заставит россиян отказаться от энергетических напитков, необходимо на законодательном уровне запретить продажу несовершеннолетним, ведь ежегодно российские потребители выпивают более миллиарда литров энергетиков, заявил в эфире НСН глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
«Маркировка нужна для учета, для акцизов, на потребление это никак не влияет. Семь рублей с литра уплачивают производители. Энергетики очень вредны, это влияет на психику. Эта надпись нужна для того, чтобы потребитель точно понимал, что наносит себе вред. Это предупреждение хотя бы очистит совесть производителей и торговли. На сигаретах тоже маркировка, но курить меньше не стали. Про энергетики многие просто не понимают, насколько это вредно. Нужен федеральный запрет на продажу лицам младше 18 лет, сейчас только рекомендация», - резюмировал собеседник НСН.
Энергетики опасны для молодых людей, так как из-за несформированной сердечно-сосудистой системы может возникнуть как гипертония, так и гипотония. Именно поэтому возник вопрос маркировки. Однако, в некоторых ситуациях энергетики могут помочь организму справиться с нагрузками, считает врач-диетолог Анна Белоусова. Об этом она заявила в беседе с НСН.
«Есть ситуации, когда энергетики могут действительно понадобиться. Например, если человек гипотоник. У него может быть неконтролируемая гипотония, давление может упасть из-за погоды. Обычно он живет с давлением 110 на 80, а когда плохая погода, давление падает до 90 на 60, что вызывает сонливость, вялость, плохое самочувствие, человек не может сосредоточиться ни на чем. Вот здесь можно употребить энергетик. Когда человек без острой гипертонии, с обычным давлением, когда ему надо доработать, проснуться, буквально один-два дня доделать отчет или подготовиться к экзамену, тогда можно. По баночке, не больше. Это, в общем-то, не страшно. Обычно в составе энергетиков кофеин, бодрящие компоненты просто», - сказала собеседница НСН.
Психотерапевт-нарколог Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы №1 Медси в Отрадном Станислав Грувман полагает, что из-за пристрастия к энергетикам у водителей может развиваться зависимость от кофеина. Врач посоветовал в качестве альтернативы энергетикам пить зеленые смузи и соки, сделанные из капусты, петрушки и шпината, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru