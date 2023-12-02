«Запретить нельзя разрешить»: Энергетики могут убить и спасти жизнь

В опросе приняли участие уже более 7,5 тысячи человек. Большинство голосовавших — 83% — поддержали инициативу, еще 6% высказались против, при этом 11% пользователей выбрали вариант «все равно».



Ранее в Госдуму внесли проект об обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде. Потребительская тара напитков должна маркироваться контрастной предупредительной надписью «Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит Вашему здоровью».