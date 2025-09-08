С 1 октября в России поднимут зарплаты
С 1 октября будут проиндексированы зарплаты россиянам, выплаты которым совершаются из федерального бюджета, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Алексея Говырина.
Они увеличатся на 7,6%. Речь идет именно о федеральных учреждениях и органах, а не о региональных или муниципальных организациях. Парламентарий указал, что выплата зарплат из федерального бюджета объединяет несколько категорий работников.
Это сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работники федеральных государственных органов, чья система оплаты труда построена по постановлению правительства № 583 от 2008 года. Также это гражданский персонал воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.
Реальные зарплаты населения существенно ниже средней общей статистики, при этом за последний год разрыв между бедными и богатыми заметно увеличился, сообщил в пресс-центре НСН депутат Мособлдумы, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Московской области, Председатель союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С 1 октября в России поднимут зарплаты
- Пенсии россиян могут начать индексировать ежеквартально
- Паспорта усопших россиян используются мошенниками
- Аналитики: Семейную ипотеку хватает только на студию или однокомнатную квартиру
- ВШЭ: Внедрение цифрового рубля может привести к оттоку депозитов из банков
- В России разработают сервис для проверки кафе и ресторанов
- Овечкин получил эксклюзивный iPhone в честь рекорда по голам в НХЛ
- СМИ: Ермак и Сырский могли дать взятку Грэму для поставок оружия
- СМИ: В Стамбуле на фоне массовых митингов начались стычки полиции и протестующих
- Зеленский сожалеет, что Трамп отказался пригласить Украину на саммит на Аляске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru