С 1 октября в России поднимут зарплаты

Они увеличатся на 7,6%. Речь идет именно о федеральных учреждениях и органах, а не о региональных или муниципальных организациях. Парламентарий указал, что выплата зарплат из федерального бюджета объединяет несколько категорий работников.

Это сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работники федеральных государственных органов, чья система оплаты труда построена по постановлению правительства № 583 от 2008 года. Также это гражданский персонал воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Реальные зарплаты населения существенно ниже средней общей статистики, при этом за последний год разрыв между бедными и богатыми заметно увеличился, сообщил в пресс-центре НСН депутат Мособлдумы, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Московской области, Председатель союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

