«Миллиард литров»: В России призвали запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

«Объемы потребления энергетиков бешеные, мы проводили летом исследование…Больше миллиарда литров ежегодно. Растет это потребление десятками процентов, спрос вырос на 34% в 2022 году. Подавляющее большинство – это отечественная продукция, берется вода, сахар (11-15% сахара обычно), кофеин и прочие вещи, экстракты, которые будоражат. Многие добавляют витамины, а это как раз очень плохо, так как при взаимодействии с экстрактами это опасно, речь идет о бензоле. Там еще и красители, которые зачастую запрещены в Европе и США. Мне кажется, в таком случае водки лучше выпить», - рассказал он.

При этом, по его словам, маркировка вряд ли поможет снизить потребление. Шапкин предложил на законодательном уровне запретить продажу энергетиков лицам младше 18 лет.

«Маркировка нужна для учета, для акцизов, на потребление это никак не влияет. Семь рублей с литра уплачивают производители. Энергетики очень вредны, это влияет на психику. Эта надпись нужна для того, чтобы потребитель точно понимал, что наносит себе вред. Это предупреждение хотя бы очистит совесть производителей и торговли. На сигаретах тоже маркировка, но курить меньше не стали. Про энергетики многие просто не понимают, насколько это вредно. Нужен федеральный запрет на продажу лицам младше 18 лет, сейчас только рекомендация», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы обсуждают идею ввести «обезличенные» пачки сигарет: без корпоративных логотипов, цветов и товарных знаков. Яркие пачки сигарет привлекают детей и подростков, «обезличенные» упаковки без логотипов уберегут потенциальных курильщиков, заявил член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков «Радиоточке НСН».