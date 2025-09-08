Над четырьмя регионами России уничтожили семь украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи нейтрализовали семь беспилотников ВСУ, передает Минобороны.

«В период с 23.05 мск 7 сентября до 03.00 мск 8 сентября... перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Три БПЛА ликвидировали в Тульской области, два – в Смоленской. Еще по одному дрону сбили над Брянской и Рязанской областями.

Ранее украинские беспилотники атаковали Донецк и Макеевку, пишет Ura.ru. В столице Донецкой Народной Республики пострадали четыре человека.

