Над четырьмя регионами России уничтожили семь украинских БПЛА
8 сентября 202507:35
Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи нейтрализовали семь беспилотников ВСУ, передает Минобороны.
«В период с 23.05 мск 7 сентября до 03.00 мск 8 сентября... перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.
Три БПЛА ликвидировали в Тульской области, два – в Смоленской. Еще по одному дрону сбили над Брянской и Рязанской областями.
Ранее украинские беспилотники атаковали Донецк и Макеевку, пишет Ura.ru. В столице Донецкой Народной Республики пострадали четыре человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над четырьмя регионами России уничтожили семь украинских БПЛА
- СМИ: В Джерси проверят Абрамовича на коррупцию и отмывание денег
- С 1 октября в России поднимут зарплаты
- Пенсии россиян могут начать индексировать ежеквартально
- Паспорта усопших россиян используются мошенниками
- Аналитики: Семейную ипотеку хватает только на студию или однокомнатную квартиру
- ВШЭ: Внедрение цифрового рубля может привести к оттоку депозитов из банков
- В России разработают сервис для проверки кафе и ресторанов
- Овечкин получил эксклюзивный iPhone в честь рекорда по голам в НХЛ
- СМИ: Ермак и Сырский могли дать взятку Грэму для поставок оружия
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru