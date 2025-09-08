Аналитики: Семейную ипотеку хватает только на студию или однокомнатную квартиру
В российских городах-миллионниках семейной ипотеки в большинстве случаев хватит только на покупку студии или однокомнатной квартиры, сообщают «Известия».
Таковы исследования аналитического центра «Движение.ру». Максимальная доля предложения на первичном рынке в лимите семейной ипотеки отмечается в Волгограде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону и Уфе. Сложнее всего уложиться в лимит в рамках указанного жилищного кредита в Нижнем Новгороде, Москве и в Казани.
С начала года доля квартир, стоимость которых укладывается в лимит семейной ипотеки, сократилась в большинстве рассмотренных городов. Аналитики отмечают, что купить с помощью семейной ипотеки без накопления дополнительных средств квартиру семейного формата в большинстве мегаполисов сложно, либо вовсе невозможно.
Льготной ипотекой часто пользовались «все подряд», покупая однушки и студии в качестве инвестиционного жилья, что привело к серьезному росту цен в крупных городах, поэтому необходимо установить минимальный метраж квартиры, которую можно будет купить по льготе. Об этом НСН рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
