ВШЭ: Внедрение цифрового рубля может привести к оттоку депозитов из банков
В России внедрение цифрового рубля может привести к оттоку банковских вкладов, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Высшей школы экономики.
Эксперты объясняют это тем, что граждане будут отдавать предпочтение новой форме денег из-за безопасности и бесплатных переводов. Больше всего пострадают небольшие банки: поначалу прирост цифрового рубля на 1 млрд снизит депозиты у них на 0,8 млрд рублей, а у крупных — на 0,3 млрд.
Отток средств с депозитов может составить до 20% от их нынешнего уровня. Это повлияет на ликвидность банков. Власти приняли меры, чтобы свести к минимуму риски оттока депозитов. Так, Банк России не будет начислять проценты на цифровые рубли.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля с 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
