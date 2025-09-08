СБУ объявила в розыск Тимати
Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти.
Сведения о музыканте внесли в базу 1 июля. До этого СБУ назвала Тимати «певцом-пропагандистом» и заочно обвинила его в повторном нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию» и выезда для причинения вреда государственным интересам.
Ранее информацию о рэпере внесли в базу сайта украинского сайта «Миротворец», признанного экстремистским, запрещенного и заблокированного в России, пишет Ura.ru.
