СБУ объявила в розыск Тимати

Сведения о музыканте внесли в базу 1 июля. До этого СБУ назвала Тимати «певцом-пропагандистом» и заочно обвинила его в повторном нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию» и выезда для причинения вреда государственным интересам.

Ранее информацию о рэпере внесли в базу сайта украинского сайта «Миротворец», признанного экстремистским, запрещенного и заблокированного в России, пишет Ura.ru.

