СМИ: В Джерси проверят Абрамовича на коррупцию и отмывание денег

Уголовное дело в связи с обвинениями в коррупции и отмывании денег открыли власти острова Джерси в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на данные федерального уголовного суда Швейцарии.

Генпрокурор острова запросил документы по ряду банковских счетов, власти изучают происхождение состояния миллиардера. Абрамовича заподозрили в «коррупционных платежах» в 1990-х годах, связанных с компанией «Сибнефть», и передаче активов на Джерси, предположительно, имеющих отношение к бизнесмену, после его внесения в санкционный список Великобритании в 2022 году. Остров заморозил активы на $7 млрд, которые могут быть связаны с Абрамовичем, расположены на острове либо принадлежат зарегистрированным здесь компаниям.

Известно, что в рамках расследования власти Джерси проверяют, продолжали ли эти организации свою деятельность в нарушение рестрикций. Юристы компаний называют разбирательство «политически мотивированным». При этом юристы Абрамовича заявляли, что бизнесмену не предъявлено никаких обвинений, и в Джерси не ведется уголовных разбирательств с участием миллиардера.

Между тем стало известно, что актив Абрамовича ООО «ЕВРАЗ» инвестирует в развитие строительной индустрии Тюменской области, пишет Ura.ru.

