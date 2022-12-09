В РПЦ предложили ввести запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним
Русская православная церковь выступила за введение запрета на продажу энергетических напитков несовершеннолетним и рекламу такой продукции. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федора Лукьянова.
Отмечается, что комиссия предлагает Минпромторгу и Минздраву России рассмотреть возможность введения такого запрета на фоне опыта регионов и ввести соответствующие меры на федеральном уровне.
Как указал Лукьянов, инициатива обусловлена в том числе сообщениями о том, что подростки разбавляют энергетики с алкоголем для «пролонгированного состояния». Патриаршая комиссия считает, что это может стать первым шагом на пути к употреблению психоактивных веществ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 465 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 994 / сут.
- В Китае осудили попытки США стать мировым жандармом
- Жена Виктора Бута заявила, что её мужу понадобится лечение
- Путин: безработица в странах ЕАЭС снизилась до 1.1%
- Названы самые популярные виды шампанского у россиян перед Новым годом
- В OBI рассказали, что будет с товаром и заказами из сгоревшего в Химках магазина
- Лукашенко предрек политический кризис в некоторых западных странах
- Великобритания внесла в санкционный список ещё пять россиян
- В РПЦ предложили ввести запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним
- Телеграм: Америка без Бута, а Латвия без осадков
- Путин отметил тренд на снижение инфляции в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru