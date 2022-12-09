В РПЦ предложили ввести запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

Русская православная церковь выступила за введение запрета на продажу энергетических напитков несовершеннолетним и рекламу такой продукции. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федора Лукьянова.

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Отмечается, что комиссия предлагает Минпромторгу и Минздраву России рассмотреть возможность введения такого запрета на фоне опыта регионов и ввести соответствующие меры на федеральном уровне.

Как указал Лукьянов, инициатива обусловлена в том числе сообщениями о том, что подростки разбавляют энергетики с алкоголем для «пролонгированного состояния». Патриаршая комиссия считает, что это может стать первым шагом на пути к употреблению психоактивных веществ.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:НесовершеннолетниеРПЦ
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