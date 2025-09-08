Паспорта усопших россиян используются мошенниками

Паспорт покойного, его СИМ-карта или пенсионные выплаты могут «жить» годами после смерти владельца. Чем дольше этот процесс не контролируется, тем больше шансов у злоумышленников обогатиться. Использование документов умерших россиян становится значительной частью теневого бизнеса, обслуживающего различные преступные группировки — наркоторговцев, телефонных мошенников, черные криптообменники.

На днях закончилось расследование о «мертвых душах». Группа мошенников из Челябинской области осуществляла незаконные сделки с недвижимостью, подделывая документы от имени умерших. Сообщники попались на незаконном получении ипотечных кредитов в шести организациях. Также полиция нашла историю с «оживлением покойника».

Главный инструмент аферистов — паспорт. Получив информацию о смерти гражданина, преступники подделывают справки и используют данные для доступа к банковским счетам, получения наследства или социальных выплат. Иногда злоумышленники представляются родственниками, предъявляя фальшивые документы, чтобы оформить компенсации или имущество.

Ранее россиянам рассказали, как распознать мошенника по номеру телефона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

