Паспорта усопших россиян используются мошенниками
В России мошенники всё чаще используют данные умерших людей для преступных деяний, сообщают «Известия».
Паспорт покойного, его СИМ-карта или пенсионные выплаты могут «жить» годами после смерти владельца. Чем дольше этот процесс не контролируется, тем больше шансов у злоумышленников обогатиться. Использование документов умерших россиян становится значительной частью теневого бизнеса, обслуживающего различные преступные группировки — наркоторговцев, телефонных мошенников, черные криптообменники.
На днях закончилось расследование о «мертвых душах». Группа мошенников из Челябинской области осуществляла незаконные сделки с недвижимостью, подделывая документы от имени умерших. Сообщники попались на незаконном получении ипотечных кредитов в шести организациях. Также полиция нашла историю с «оживлением покойника».
Главный инструмент аферистов — паспорт. Получив информацию о смерти гражданина, преступники подделывают справки и используют данные для доступа к банковским счетам, получения наследства или социальных выплат. Иногда злоумышленники представляются родственниками, предъявляя фальшивые документы, чтобы оформить компенсации или имущество.
Ранее россиянам рассказали, как распознать мошенника по номеру телефона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С 1 октября в России поднимут зарплаты
- Пенсии россиян могут начать индексировать ежеквартально
- Паспорта усопших россиян используются мошенниками
- Аналитики: Семейную ипотеку хватает только на студию или однокомнатную квартиру
- ВШЭ: Внедрение цифрового рубля может привести к оттоку депозитов из банков
- В России разработают сервис для проверки кафе и ресторанов
- Овечкин получил эксклюзивный iPhone в честь рекорда по голам в НХЛ
- СМИ: Ермак и Сырский могли дать взятку Грэму для поставок оружия
- СМИ: В Стамбуле на фоне массовых митингов начались стычки полиции и протестующих
- Зеленский сожалеет, что Трамп отказался пригласить Украину на саммит на Аляске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru