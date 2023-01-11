Володин: Продажа энергетиков детям разрешена в 28 регионах России

«Много обращений поступает о вреде энергетиков. Их продажа детям до сих пор разрешена в 28 регионах. Вопрос находится в полномочиях субъектов РФ», — написал председатель нижней палаты парламента в своем Telegram-канале.

Володин запустил опрос, в котором поинтересовался у пользователей, считают ли они необходимым введение на федеральном уровне запрета продажи энергетиков несовершеннолетним. В голосовании приняли участие более 19 тысяч человек. Инициативу поддерживают 90% пользователей, 6% выступают против, еще 4% проголосовали за вариант «все равно».

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу энергетиков детям, соответствующий законопроект внесли в парламент депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России - За правду», напоминает телеканал «360». В Думе также хотят запретить продавать несовершеннолетним тонизирующие напитки; парламентарии отмечают, что такие ограничения уже действуют в некоторых регионах, пишет РИА ФАН.

