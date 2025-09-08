В России разработают сервис для проверки кафе и ресторанов

По ее словам, федеральная служба также изменила регламент проверки магазинов, введя выборочную проверку по видам продукции. Новая система доказала свою эффективность, уже выписано около 600 предупреждений.

Что касается заведений общепита, то если какого-то необходимого документа у кофе или ресторана не окажется, будет появляться плашка о том, что визит в это место небезопасен.

«Кроме того, теперь мы видим первый чек, пробитый в общепите, независимо от того, зарегистрирован ли он», — отметила Попова.

В России лидерами по качеству обслуживания в заведениях общественного питания стали Краснодар, Нижний Новгород и Владивосток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

