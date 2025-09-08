В России разработают сервис для проверки кафе и ресторанов
В России разработают общедоступный интернет-портал, на котором можно будет проверить любую компанию — клиники, кафе, рестораны, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
По ее словам, федеральная служба также изменила регламент проверки магазинов, введя выборочную проверку по видам продукции. Новая система доказала свою эффективность, уже выписано около 600 предупреждений.
Что касается заведений общепита, то если какого-то необходимого документа у кофе или ресторана не окажется, будет появляться плашка о том, что визит в это место небезопасен.
«Кроме того, теперь мы видим первый чек, пробитый в общепите, независимо от того, зарегистрирован ли он», — отметила Попова.
В России лидерами по качеству обслуживания в заведениях общественного питания стали Краснодар, Нижний Новгород и Владивосток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России разработают сервис для проверки кафе и ресторанов
- Овечкин получил эксклюзивный iPhone в честь рекорда по голам в НХЛ
- СМИ: Ермак и Сырский могли дать взятку Грэму для поставок оружия
- СМИ: В Стамбуле на фоне массовых митингов начались стычки полиции и протестующих
- Зеленский сожалеет, что Трамп отказался пригласить Украину на саммит на Аляске
- Политолог: Зеленский упустил исторический момент завершить конфликт
- При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек
- Симоньян рассказала о своей тяжелой болезни
- Завершено расследование в отношении блогера Лерчек
- В Перми ребенок на гидроцикле врезался в лодку с семьёй
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru