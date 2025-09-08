Тутберидзе грозит штраф за не сданную в срок отчетность о страховании
Тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе могут оштрафовать из-за не сданной вовремя отчетности о страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Отмечается, что Тутберидзе вменили нарушение установленных законодательством об обязательном социальном страховании сроков представления данных о начисленных взносах в органы Фонда пенсионного и социального страхования. Административное дело передали в суд в августе.
Тренеру может грозить штраф в размере от 300 до 500 рублей.
Между тем продюсер Яна Рудковская резко высказалась об Этери Тутберидзе, отметив, что та не состоялась как спортсменка, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тутберидзе грозит штраф за не сданную в срок отчетность о страховании
- Над четырьмя регионами России уничтожили семь украинских БПЛА
- СМИ: В Джерси проверят Абрамовича на коррупцию и отмывание денег
- С 1 октября в России поднимут зарплаты
- Пенсии россиян могут начать индексировать ежеквартально
- Паспорта усопших россиян используются мошенниками
- Аналитики: Семейную ипотеку хватает только на студию или однокомнатную квартиру
- ВШЭ: Внедрение цифрового рубля может привести к оттоку депозитов из банков
- В России разработают сервис для проверки кафе и ресторанов
- Овечкин получил эксклюзивный iPhone в честь рекорда по голам в НХЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru