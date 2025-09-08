Тутберидзе грозит штраф за не сданную в срок отчетность о страховании

Тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе могут оштрафовать из-за не сданной вовремя отчетности о страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что Тутберидзе вменили нарушение установленных законодательством об обязательном социальном страховании сроков представления данных о начисленных взносах в органы Фонда пенсионного и социального страхования. Административное дело передали в суд в августе.

Тренеру может грозить штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Между тем продюсер Яна Рудковская резко высказалась об Этери Тутберидзе, отметив, что та не состоялась как спортсменка, пишет 360.ru.

