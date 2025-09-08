Пенсии россиян могут начать индексировать ежеквартально
Индексацию пенсий в России необходимо производить ежеквартально – четыре раза в год, сообщает ТАСС.
С такой инициативой выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, выплаты пожилым людям необходимо индексировать с учетом реального роста цен и тарифов за каждые прошедшие три месяца. Также парламентарий предложил ввести предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров – 13-ю пенсию.
Депутат добавил, что поправка об этом будет внесена в осеннюю сессию Госдумы.
Ранее стало известно, что средняя военная пенсия в России вырастет до 46,3 тысяч рублей с октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С 1 октября в России поднимут зарплаты
- Пенсии россиян могут начать индексировать ежеквартально
- Паспорта усопших россиян используются мошенниками
- Аналитики: Семейную ипотеку хватает только на студию или однокомнатную квартиру
- ВШЭ: Внедрение цифрового рубля может привести к оттоку депозитов из банков
- В России разработают сервис для проверки кафе и ресторанов
- Овечкин получил эксклюзивный iPhone в честь рекорда по голам в НХЛ
- СМИ: Ермак и Сырский могли дать взятку Грэму для поставок оружия
- СМИ: В Стамбуле на фоне массовых митингов начались стычки полиции и протестующих
- Зеленский сожалеет, что Трамп отказался пригласить Украину на саммит на Аляске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru