Пенсии россиян могут начать индексировать ежеквартально

Индексацию пенсий в России необходимо производить ежеквартально – четыре раза в год, сообщает ТАСС.

Средняя военная пенсия в России вырастет до 46,3 тысяч рублей с октября

С такой инициативой выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, выплаты пожилым людям необходимо индексировать с учетом реального роста цен и тарифов за каждые прошедшие три месяца. Также парламентарий предложил ввести предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров – 13-ю пенсию.

Депутат добавил, что поправка об этом будет внесена в осеннюю сессию Госдумы.

Ранее стало известно, что средняя военная пенсия в России вырастет до 46,3 тысяч рублей с октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
