«Запас 365». Россиянам объяснили, куда уходит донорская кровь
Необходимость в донорской крови сохраняется 365 дней в году почти во всех областях медицины, сказала НСН врач-трансфузиолог Оксана Крутилина.
Сдавать кровь в качестве донора не только безопасно, но и полезно для здоровья, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-трансфузиолог, руководитель отделения переливания крови городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Оксана Крутилина.
«Потребность в донорской крови всегда существует, потому что это уникальный органический материал, который искусственно произвести невозможно. Ее единственный источник это человек, донор. При этом запас донорской крови должен быть постоянным, поскольку необходимость существует 365 дней в году. Сложно назвать область медицины, в которой не требуется применение донорской крови и ее компонентов. Если мы не берем в расчет чрезвычайные ситуации, теракты, пожары, ДТП, то она может применяться в любой области медицины – это и хирургия, и травматология, и гематология, акушерство, трансплантация, да много чего», - сказала Крутилина.
При этом она отметила, что доноры перед сдачей крови проходят тщательное обследование, благодаря чему могут контролировать свое здоровье.
«Это абсолютно безопасно. Более того, это даже полезно. Перед каждой донацией проводится обследование – и лабораторная кровь из пальца, и осмотр врача, в ходе которого можно заподозрить какие-то изменения здоровья. При этом заражение какими-то инфекционными заболеваниями практически исключено, поскольку все системы одноразовые, соприкосновения с чужой кровью быть не может», - заключила собеседница НСН.
Врач-трансфузиолог, заведующая отделением переливания крови ГКБ 52 Оксана Карпова ранее отмечала в беседе с «Радиоточкой НСН», что плазма доноров, вакцинированных «Спутником V», не менее эффективна, чем плазма переболевших COVID-19.
В начале августа сообщалось, что Россию может ожидать дефицит донорской крови. Грядущие проблемы связали с вакцинацией от коронавируса. Сдача крови запрещена между первой и второй прививкой от COVID-19, а также в течение месяца после получения второго компонента вакцины. Ещё одним фактором, повлиявшим на дефицит крови, стало «донорское затишье» из-за периода летних отпусков, отмечал «Коммерсантъ».
Со своей стороны, главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова заверила, что дефицита донорской крови сейчас нет, признав при этом, что потребность в ней медицинских организаций увеличилась на 16%. Это связано со снятием ограничений на оказание медпомощи в РФ, пояснила она ТАСС.
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