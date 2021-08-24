«Запас 365». Россиянам объяснили, куда уходит донорская кровь

Сдавать кровь в качестве донора не только безопасно, но и полезно для здоровья, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-трансфузиолог, руководитель отделения переливания крови городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Оксана Крутилина.



«Потребность в донорской крови всегда существует, потому что это уникальный органический материал, который искусственно произвести невозможно. Ее единственный источник это человек, донор. При этом запас донорской крови должен быть постоянным, поскольку необходимость существует 365 дней в году. Сложно назвать область медицины, в которой не требуется применение донорской крови и ее компонентов. Если мы не берем в расчет чрезвычайные ситуации, теракты, пожары, ДТП, то она может применяться в любой области медицины – это и хирургия, и травматология, и гематология, акушерство, трансплантация, да много чего», - сказала Крутилина.