ФМБА утверждает, что в России нет дефицита донорской крови

Федеральное медико-биологическое агентство заявило об отсутствии дефицита донорской крови и ее компонентов в стране. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФМБА РФ.

В ведомстве уточнили, что на сегодня запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 тонн. Это больше ежемесячной выдачи по России в пять раз.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ФМБА сообщила, что на фоне пандемии и массовой вакцинации от коронавируса в России значительно снизились запасы донорской крови. В частности, «донорский светофор» на сайте агентства, который отражает наличие компонентов крови, почти целиком красный, что означает серьёзную нехватку.