ФМБА утверждает, что в России нет дефицита донорской крови
Федеральное медико-биологическое агентство заявило об отсутствии дефицита донорской крови и ее компонентов в стране. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФМБА РФ.
В ведомстве уточнили, что на сегодня запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 тонн. Это больше ежемесячной выдачи по России в пять раз.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ФМБА сообщила, что на фоне пандемии и массовой вакцинации от коронавируса в России значительно снизились запасы донорской крови. В частности, «донорский светофор» на сайте агентства, который отражает наличие компонентов крови, почти целиком красный, что означает серьёзную нехватку.
Врачи объяснили такую ситуацию тем, что после прививки человек получает временный отвод от донорства. Кроме того, лето — период отпусков, когда и так наступает «донорское затишье». Согласно данным издания, которое ссылается на информацию ФМБА, для больниц компонентов крови сейчас хватает, однако с пополнением запасов возникли трудности.
На момент написания материала, «донорский светофор» на сайте ФМБА остаётся почти целиком красным по всем группам крови.
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