Медики предупредили о дефиците донорской крови в России

Россию ожидает дефицит донорской крови, пишет «Коммерсант», ссылаясь на региональных медиков и статистику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Проблемы с донорской кровью объясняют вакцинацией от коронавирусной инфекции. Сдача крови запрещена между первой и второй прививкой от COVID-19, а также месяц после получения второго компонента вакцины, отмечает телеканал «360».

Существующие сложности подтвердили врачи из Санкт-Петербурга, Томской и Ульяновской областей, Крыма и ряда других регионов. Согласно данным ФМБА, донорской крови для больниц пока хватает, однако с пополнением ее запасов возникают проблемы.

Ещё одним фактором, повлиявшим на дефицит донорской крови, стало «донорское затишье» из-за периода летних отпусков, отмечает Ura.ru.

По словам директора Центра крови ФМБА, главного внештатного трансфузиолога ФМБА Софии Голосовой, медики не могут предугадать, «кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас».

«Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации», — заключила специалист.

