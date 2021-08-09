Медики предупредили о дефиците донорской крови в России
Россию ожидает дефицит донорской крови, пишет «Коммерсант», ссылаясь на региональных медиков и статистику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Проблемы с донорской кровью объясняют вакцинацией от коронавирусной инфекции. Сдача крови запрещена между первой и второй прививкой от COVID-19, а также месяц после получения второго компонента вакцины, отмечает телеканал «360».
Существующие сложности подтвердили врачи из Санкт-Петербурга, Томской и Ульяновской областей, Крыма и ряда других регионов. Согласно данным ФМБА, донорской крови для больниц пока хватает, однако с пополнением ее запасов возникают проблемы.
Ещё одним фактором, повлиявшим на дефицит донорской крови, стало «донорское затишье» из-за периода летних отпусков, отмечает Ura.ru.
По словам директора Центра крови ФМБА, главного внештатного трансфузиолога ФМБА Софии Голосовой, медики не могут предугадать, «кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас».
«Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации», — заключила специалист.
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