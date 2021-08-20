Врачи оценили эффективность плазмы привитых «Спутником V» доноров
Плазма от вакцинированных «Спутником V» доноров не менее эффективна, чем плазма от переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в беседе с Telegram-каналом Радиоточка НСН» рассказала врач-трансфузиолог, заведующая отделением переливания крови ГКБ 52 Оксана Карпова.
«Исследование показало, что введение плазмы от вакцинированных доноров позволяет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вирусов в организме. А еще плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вирусонейтрализующих антител, чем плазма от переболевших», - отметила Карпова.
Врач добавила, что плазма применяется в стационарах города при лечении больных со средней формой коронавирусной инфекции. Переливание плазмы является составляющим комплексной терапии, и входит в московский клинический протокол лечения больных COVID-19. Решение о переливании плазмы принимает консилиум и лечащий врач, добавила Карпова.
Завотделением переливания крови ГКБ 52 добавила, что вакцинированные «Спутником V» могут стать донорами плазмы, начиная с 31 дня после вакцинации вторым компонентом.
«Стать донором может каждый, если перед процедурой у него не будут выявлены противопоказания к донорству плазмы. Помимо морального удовлетворения от чувства причастности к спасанию жизней, донор плазмы с антителами к коронавирусу имеют право на стимулирующие выплаты. Это 5 тысяч рублей за сдачу плазмы и 1 235 рублей – компенсация за питание. При безвозмездной плазмодаче донация может быть защитана в количестве, необходимом для получения статуса "почетный донор Москвы" или "почетный донор России"», - отметила врач-трансфузиолог.
А ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19. По ее словам, с начала пандемии донорами стали 24 тысячи переболевших и вакцинированных москвичей. Они совершили более 32 тысяч донаций — некоторые (17%) сдавали плазму неоднократно.
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