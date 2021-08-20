Врачи оценили эффективность плазмы привитых «Спутником V» доноров

Плазма от вакцинированных «Спутником V» доноров не менее эффективна, чем плазма от переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в беседе с Telegram-каналом Радиоточка НСН» рассказала врач-трансфузиолог, заведующая отделением переливания крови ГКБ 52 Оксана Карпова.

«Исследование показало, что введение плазмы от вакцинированных доноров позволяет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вирусов в организме. А еще плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вирусонейтрализующих антител, чем плазма от переболевших», - отметила Карпова.

Врач добавила, что плазма применяется в стационарах города при лечении больных со средней формой коронавирусной инфекции. Переливание плазмы является составляющим комплексной терапии, и входит в московский клинический протокол лечения больных COVID-19. Решение о переливании плазмы принимает консилиум и лечащий врач, добавила Карпова.