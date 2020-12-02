«Высосано из пальца». Врач опроверг преждевременное старение от коронавируса

Преждевременное старение организма грозит даже тем, кто перенес COVID-19 в легкой форме, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой. По ее словам, у 70% переболевших наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы.

Врач-пульмонолог, профессор, доктор медицинских наук, генсек Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин в эфире НСН опроверг это мнение.

«Это высосано из пальца. Жировой гепатоз имеет совершено четкие критерии, не всегда связан с коронавирусом и бывает у молодых людей. Это из малоуважаемого учреждения малоуважаемый профессор что-то там надумал себе», - сказал Малявин.

Между тем, как заявила Баранова РИА Новости, обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40.