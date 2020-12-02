«Высосано из пальца». Врач опроверг преждевременное старение от коронавируса
Профессор, доктор медицинских наук Андрей Малявин рассказал в эфире НСН, что жировые перерождения тканей от коронавируса не зависят.
Преждевременное старение организма грозит даже тем, кто перенес COVID-19 в легкой форме, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой. По ее словам, у 70% переболевших наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы.
Врач-пульмонолог, профессор, доктор медицинских наук, генсек Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин в эфире НСН опроверг это мнение.
«Это высосано из пальца. Жировой гепатоз имеет совершено четкие критерии, не всегда связан с коронавирусом и бывает у молодых людей. Это из малоуважаемого учреждения малоуважаемый профессор что-то там надумал себе», - сказал Малявин.
Между тем, как заявила Баранова РИА Новости, обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40.
Как сообщалось ранее, врачи все чаще стали отмечать, что переболевшие коронавирусом имеют проблемы с памятью и вниманием. Также у переболевших развиваются невралгические боли. Хирург и реабилитолог Константин Лядов сообщал, что жалобы на эти симптомы стали особенно часты осенью. Весной в начале пандемии таких случаев не было.
Ученые Медицинской школы Джонса Хопкинса в США также пришли к выводу, что пациенты, пережившие COVID-19, находятся в зоне риска по психическим осложнениям. Также отмечалось, что многие переболевшие коронавирусной инфекцией – порядка 20% - имеют риск развития заболеваний нервной системы. Среди этих болезней – тревожность, депрессия и бессонница, а также деменция и заболевания головного мозга.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+25 345 / сут.
Умерли
41 053+589 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+26 882 / сут.
- Глава СВР назвал Менделеева известным агентом российской разведки
- В Кремле заверили в приоритете россиян в получении COVID-вакцины
- Сын Михаэля Шумахера стал пилотом Haas в «Формуле 1»
- В Белгородской области 31 декабря сделали выходным днем
- Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении в выходные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru