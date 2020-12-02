В России зафиксирован антирекорд по смертям от коронавируса
2 декабря 202010:50
Впервые с начала пандемии коронавируса за сутки скончались 589 человек с COVID-19. Это самый большой суточный прирост. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Больше всего больных умерло в Санкт-Петербурге - 82 пациента, 75 - в Москве, 32 - в Подмосковье.
Новых заразившихся в стране выявлено 26 882, передает RT. Накануне было отмечено 26 402 больных. За сутки выписаны 26 882 человек, переболевших новой инфекцией.
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Заразились
2,3 млн+25 345 / сут.
Умерли
41 053+589 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+26 882 / сут.
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2 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru