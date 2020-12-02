В России зафиксирован антирекорд по смертям от коронавируса

Впервые с начала пандемии коронавируса за сутки скончались 589 человек с COVID-19. Это самый большой суточный прирост. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Больше всего больных умерло в Санкт-Петербурге - 82 пациента, 75 - в Москве, 32 - в Подмосковье.

Новых заразившихся в стране выявлено 26 882, передает RT. Накануне было отмечено 26 402 больных. За сутки выписаны 26 882 человек, переболевших новой инфекцией.


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ФОТО: pixabay.com
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