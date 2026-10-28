Точность диагностики: Где в медицине применяется искусственный интеллект
Сегодня одна из основных задач в медицине — пополнение технической базы и обучение персонала работе с искусственным интеллектом, сказал НСН Юрий Серебрянский.
Искусственный интеллект (ИИ) уже активно применяется при лечении ряда серьезных заболеваний, его возможности постоянно расширяются, однако он никогда не сможет обойтись без помощи человека. Об этом НСН заявил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, геронтолог, терапевт, академик при Международной академии информатизации Юрий Серебрянский.
Уровень летальности в некоторых медицинских учреждениях, в которых врачи используют ИИ, ниже на 40%, чем в тех, где такие технологии не используются. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на сессии «Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия – Африка», сообщает ТАСС. По словам Серебрянского, сегодня ИИ активно используется, в частности, при лечении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также в области трансплантологии.
«Сегодня ИИ активно используется в московских НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, Институте трансплантологии и искусственных органов и Боткинской больнице, а также в таких городах, как Екатеринбург и Новосибирск. Его применяют при лечении сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, используют в трансплантологии, сосудистой хирургии. Правда, пока этого недостаточно — это единичные случаи, единичные опыты», — сказал Серебрянский.
Собеседник НСН добавил, что ИИ помогает проводить более точную диагностику, однако, каким бы он ни был совершенным, ему не обойтись без управления человеком.
«ИИ позволяет проводить более точную диагностику там, где требуются более совершенные методы. Впоследствии его будут использовать при операциях на легких, на сердце, на коронарных сосудах, на сосудах головного мозга, при более узких операциях на аорте. Конечно, будет расширяться область его применения и при лечении онкологических заболеваний — в частности, при поиске и удалении метастазов. Отмечу, что в любом случае ведущую роль будет играть человек — робот будет оперировать, а человек будет осуществлять контроль и вносить дополнительные коррективы. Но, конечно, роботы будут играть большую роль, особенно в диагностике заболеваний, их выявлении и при выполнении сложных хирургических вмешательств. Сейчас нужно пополнять техническую базу и обучать персонал», — подчеркнул он.
Ранее руководитель Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман заявил, что люди советуются с нейросетями по поводу здоровья, так как это удобнее, чем обращаться ко врачу. При этом то, как распоряжаться полученными от чат-ботов рекомендациями, лежит в зоне ответственности самого пациента.
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