Искусственный интеллект (ИИ) уже активно применяется при лечении ряда серьезных заболеваний, его возможности постоянно расширяются, однако он никогда не сможет обойтись без помощи человека. Об этом НСН заявил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, геронтолог, терапевт, академик при Международной академии информатизации Юрий Серебрянский.

Уровень летальности в некоторых медицинских учреждениях, в которых врачи используют ИИ, ниже на 40%, чем в тех, где такие технологии не используются. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на сессии «Тромбозы: вызовы современности. Диалог Россия – Африка», сообщает ТАСС. По словам Серебрянского, сегодня ИИ активно используется, в частности, при лечении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также в области трансплантологии.

«Сегодня ИИ активно используется в московских НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, Институте трансплантологии и искусственных органов и Боткинской больнице, а также в таких городах, как Екатеринбург и Новосибирск. Его применяют при лечении сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, используют в трансплантологии, сосудистой хирургии. Правда, пока этого недостаточно — это единичные случаи, единичные опыты», — сказал Серебрянский.