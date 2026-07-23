Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России составила 61,7 года, однако это примерно на 5 лет меньше, чем в Европе. Об этом НСН рассказал телеведущий и врач Александр Мясников.

Новое международное исследование журнала The Lancet Public Health показало, что разрыв между общей продолжительностью жизни и периодом, который человек проводит без серьезных болезней, растет, причем особенно заметно — среди женщин. Мясников раскрыл, как обстоят дела с показателем по ожидаемой продолжительности жизни без болезней в России.

«Мы научились добавлять годы к жизни, но пока значительно хуже умеем добавлять здоровье к этим годам. Согласно статье, абсолютный разрыв между здоровьем и продолжительностью жизни в Америке и Канаде. Там просто дольше живут с последствиями от болезней. Россия не в аутсайдерах: по сравнению со всем миром — где‑то посередине. У нас тоже есть такие понятия, как ожидаемая продолжительность жизни, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, понятие активного долголетия. По данным Росстата за 2024 год, ожидаемая продолжительность здоровой жизни — 61,7 года. В 2023 году она была 61,4 года. По сравнению с Европой мы отстаём. По‑моему, продолжительность здоровой жизни в России, по данным ВОЗ, примерно на 5 лет ниже среднего по Европе. Очень многое зависит от профилактики, диагностики и статистики», — объяснил он.