Отстаем от ЕС на 5 лет: Сколько россияне живут без болезней
Александр Мясников заявил НСН, что средний срок здоровой жизни в России меньше, чем в Европе, а Юрий Конев заверил, что этот период длится лишь до 50 лет.
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России составила 61,7 года, однако это примерно на 5 лет меньше, чем в Европе. Об этом НСН рассказал телеведущий и врач Александр Мясников.
Новое международное исследование журнала The Lancet Public Health показало, что разрыв между общей продолжительностью жизни и периодом, который человек проводит без серьезных болезней, растет, причем особенно заметно — среди женщин. Мясников раскрыл, как обстоят дела с показателем по ожидаемой продолжительности жизни без болезней в России.
«Мы научились добавлять годы к жизни, но пока значительно хуже умеем добавлять здоровье к этим годам. Согласно статье, абсолютный разрыв между здоровьем и продолжительностью жизни в Америке и Канаде. Там просто дольше живут с последствиями от болезней. Россия не в аутсайдерах: по сравнению со всем миром — где‑то посередине. У нас тоже есть такие понятия, как ожидаемая продолжительность жизни, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, понятие активного долголетия. По данным Росстата за 2024 год, ожидаемая продолжительность здоровой жизни — 61,7 года. В 2023 году она была 61,4 года. По сравнению с Европой мы отстаём. По‑моему, продолжительность здоровой жизни в России, по данным ВОЗ, примерно на 5 лет ниже среднего по Европе. Очень многое зависит от профилактики, диагностики и статистики», — объяснил он.
В свою очередь доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев заявил НСН, что в среднем срок здоровой жизни колеблется в пределах 50 лет.
«Период здоровой жизни без болезни не увеличился. Это все игры статистики. Немножко увеличилась средняя ожидаемая продолжительность жизни. Она в этом году достигла того показателя, который был при советской власти в России. Мы вообще отстаем по продолжительности жизни лет на 10. Период здоровой жизни продолжается не так уж долго — лет 50», — рассказал он.
Ранее Мясников заявил НСН, что залог долголетия и хорошего самочувствия кроется не в чудодейственных средствах, а в простых, но важных вещах.
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